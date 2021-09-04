Український Паралімпієць знову відмовив росіянам

Український легкоатлет Ігор Цвєтов знову не став робити спільне фото з російськими спортсменами під час урочистої церемонії на Паралімпіаді-2020 року в Токіо, повідомляє Обозреватель.

27-річний уродженець Миколаєва повторив свій вчинок 30 серпня, коли на пропозицію спортсменів із команди Паралімпійського комітету Росії (ПКР) відповів відмовою.

Сафронов та Калашян без Цвєтова на подіумі

Цвєтов став другим у забігу на 200 метрів у категорії T35 (спортсмени з церебральним паралічем та іншими ураженнями опорно-рухового апарату).

Цвєтов і Сафронов під час забігу на 200 метрів

Перемогу зі світовим рекордом здобув росіянин Дмитро Сафронов. Третім став ще один представник команди ПКР Артем Калашян.

Результати забігу

Сафронов, на запитання російських журналістів, як він відреагував на цей вчинок, заявив, що це особиста справа українця.

"Він (Цвєтов) сказав: "Це любов до Батьківщини" , – зазначив Сафронов в інтерв'ю ТАСС.

Ігор Цвєтов під час церемонії нагородження 30 серпня