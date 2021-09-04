Україна розраховує на допомогу США в прискоренні вступу до НАТО, - Кулеба

Україна розраховує на допомогу американських партнерів в прискоренні євроатлантичної інтеграції. Київ усвідомлює роль США в НАТО, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, Україна досягла значного прогресу в необхідних реформах.

"Ми усвідомлюємо роль США в НАТО, а тому розраховуємо на допомогу наших американських партнерів в прискоренні євроатлантичної інтеграції України" , - зазначив Кулеба.

Міністр додав, що попри підтримку зі сторони США, до кінцевої мети доведеться пройти шлях.

"І, безумовно, маємо працювати з тими європейськими країнами, які, коли йдеться про несвоєчасність нашого членства в НАТО, своїми заявами про недостатність реформ в Україні приховують банальне небажання дратувати Росію" , - додав Кулеба.

Автор: Мілан Лєліч