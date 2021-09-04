Прогноз курсу валют на тиждень

Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає котирування безготівкового долара ненадовго піднялися вище рівня 27 гривень, але потім знову відновили падіння. Національний банк активно брав участь в роботі міжбанківського валютного ринку, то продаючи, то купуючи валюту і згладжуючи різкі коливання.

Торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися у понеділок 30 серпня на позначці 26,90/ 26,97 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). Поява на ринку державної компанії «Укравтодор», яка вийшла з продажем отриманого напередодні валютного кредиту, визначило характер торгів в цей день: пропозиція валюти істотно перевищила попит, і Національному банку довелося активно викуповувати надлишки, щоб не обвалити курс долара. Вже на наступний день ситуація змінилася: покупців було більше, ніж продавців, і котирування перейшли від зниження до зростання.

У середу 1 вересня вони піднялися вище рівня 27 гривень, а у четвер, 2 вересня, досягли тижневих максимумів - 27,072 гривень на покупку і 27,085 гривень на продаж. Цього разу Національному банку довелося вийти з інтервенцією на продаж валюти за ціною 27,03 гривень, щоб не допустити сильного ослаблення гривні. Втручання регулятора допомогло: спочатку зростання котирувань припинився, а потім вони пішли вниз. У п'ятницю зниження посилилося: долар знову повернувся нижче рівня 27 гривень. Закрили тиждень на позначці 26,875/26,91 гривень - на 7 копійок за обох позиціях нижче, ніж тижнем раніше. Національний банк за тиждень купив 159 і продав 7 млн доларів, в результаті приріст золотовалютних резервів склав 152 млн доларів.

Дуже динамічно змінювався протягом тижня і готівковий курс долара. Вранці 30 серпня в обмінниках Києва долар продавали по 27,00-27,02 гривень, на наступний день - вже по 26,90-26,92 гривень. У четвер 2 вересня, коли курс безготівкового долара досяг тижневого максимуму, готівковий долар подорожчав до 27,08-27,10 гривень, щоправда, того ж дня він відновив падіння. До вечора п'ятниці 3 вересня долар в гуртових обмінних пунктах столиці продавали вже по 26,94-26,95 гривень.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX минулого тижня продовжив зростання, що почалося тижнем раніше, і в п'ятницю 3 вересня ненадовго піднявся до позначки 1,1908 долара після публікації вкрай слабких даних по ринку праці в США, які показали зростання нових робочих місць в серпні всього на 235 000 проти очікуваних 750000. Закрили тиждень на рівні 1,1878 - на 84 пункти вище, ніж тижнем раніше. Курс готівкового євро в Україні за тиждень виріс на 25 копійок. Вранці понеділка 30 серпня євро продавали по 31,70-31,75 гривень, а ввечері п'ятниці 3 вересня - по 31,95-32,00 гривень.

Російський рубль на минулому тижні виріс щодо американського долара з 73,70 до 72,55 рублів за долар. Відновився ріст світових цін на нафту й ослаблення долара до провідних світових валют підтримали російську валюту. Закрили тиждень на позначці 72,80 рубля за долар - на 70 копійок краще, ніж тижнем раніше. Готівковий рубль в столиці протягом тижня подорожчав на 2 копійки - з 3,63-3,65 до 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

Наступного тижня валютний ринок увійде у звичайний робочий режим. Пропозиція і попит на міжбанківському валютному ринку вирівняються; в разі ж виникнення дисбалансів Національний банк буде виходити з інтервенціями на покупку або продаж валюти, стримуючи надто різка зміна котирувань. Готівковий долар на наступному тижні буде торгуватися в діапазоні 26,80-27,20 гривень.

Курс євро в Україні буде орієнтуватися на світовий валютний ринок FOREX і зміни курсу долара до гривні. Наступного тижня євро спробує продовжити зростання, що триває вже два тижні. Діапазон коливань євро у світі зміщуємо вгору: 1,1730-1,1990 долара за євро. В Україні готівковий євро будуть продавати за ціною від 31,70 до 32,30 гривень за один євро.

Російський рубль наступного тижня спробує закріпитися нижче 73 рублів за долар, і якщо долар продовжить зниження до інших валют, у рубля це цілком може вийти. В Україні готівковий рубль продаватимуть в межах діапазону 3,63-3,75 гривні за 10 російських рублів.

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