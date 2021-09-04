Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає котирування безготівкового долара ненадовго піднялися вище рівня 27 гривень, але потім знову відновили падіння. Національний банк активно брав участь в роботі міжбанківського валютного ринку, то продаючи, то купуючи валюту і згладжуючи різкі коливання.

Торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися у понеділок 30 серпня на позначці 26,90/ 26,97 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). Поява на ринку державної компанії «Укравтодор», яка вийшла з продажем отриманого напередодні валютного кредиту, визначило характер торгів в цей день: пропозиція валюти істотно перевищила попит, і Національному банку довелося активно викуповувати надлишки, щоб не обвалити курс долара. Вже на наступний день ситуація змінилася: покупців було більше, ніж продавців, і котирування перейшли від зниження до зростання.

У середу 1 вересня вони піднялися вище рівня 27 гривень, а у четвер, 2 вересня, досягли тижневих максимумів - 27,072 гривень на покупку і 27,085 гривень на продаж. Цього разу Національному банку довелося вийти з інтервенцією на продаж валюти за ціною 27,03 гривень, щоб не допустити сильного ослаблення гривні. Втручання регулятора допомогло: спочатку зростання котирувань припинився, а потім вони пішли вниз. У п'ятницю зниження посилилося: долар знову повернувся нижче рівня 27 гривень. Закрили тиждень на позначці 26,875/26,91 гривень - на 7 копійок за обох позиціях нижче, ніж тижнем раніше. Національний банк за тиждень купив 159 і продав 7 млн доларів, в результаті приріст золотовалютних резервів склав 152 млн доларів.

Дуже динамічно змінювався протягом тижня і готівковий курс долара. Вранці 30 серпня в обмінниках Києва долар продавали по 27,00-27,02 гривень, на наступний день - вже по 26,90-26,92 гривень. У четвер 2 вересня, коли курс безготівкового долара досяг тижневого максимуму, готівковий долар подорожчав до 27,08-27,10 гривень, щоправда, того ж дня він відновив падіння. До вечора п'ятниці 3 вересня долар в гуртових обмінних пунктах столиці продавали вже по 26,94-26,95 гривень.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX минулого тижня продовжив зростання, що почалося тижнем раніше, і в п'ятницю 3 вересня ненадовго піднявся до позначки 1,1908 долара після публікації вкрай слабких даних по ринку праці в США, які показали зростання нових робочих місць в серпні всього на 235 000 проти очікуваних 750000. Закрили тиждень на рівні 1,1878 - на 84 пункти вище, ніж тижнем раніше. Курс готівкового євро в Україні за тиждень виріс на 25 копійок. Вранці понеділка 30 серпня євро продавали по 31,70-31,75 гривень, а ввечері п'ятниці 3 вересня - по 31,95-32,00 гривень.

Російський рубль на минулому тижні виріс щодо американського долара з 73,70 до 72,55 рублів за долар. Відновився ріст світових цін на нафту й ослаблення долара до провідних світових валют підтримали російську валюту. Закрили тиждень на позначці 72,80 рубля за долар - на 70 копійок краще, ніж тижнем раніше. Готівковий рубль в столиці протягом тижня подорожчав на 2 копійки - з 3,63-3,65 до 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

Наступного тижня валютний ринок увійде у звичайний робочий режим. Пропозиція і попит на міжбанківському валютному ринку вирівняються; в разі ж виникнення дисбалансів Національний банк буде виходити з інтервенціями на покупку або продаж валюти, стримуючи надто різка зміна котирувань. Готівковий долар на наступному тижні буде торгуватися в діапазоні 26,80-27,20 гривень.

Курс євро в Україні буде орієнтуватися на світовий валютний ринок FOREX і зміни курсу долара до гривні. Наступного тижня євро спробує продовжити зростання, що триває вже два тижні. Діапазон коливань євро у світі зміщуємо вгору: 1,1730-1,1990 долара за євро. В Україні готівковий євро будуть продавати за ціною від 31,70 до 32,30 гривень за один євро.

Російський рубль наступного тижня спробує закріпитися нижче 73 рублів за долар, і якщо долар продовжить зниження до інших валют, у рубля це цілком може вийти. В Україні готівковий рубль продаватимуть в межах діапазону 3,63-3,75 гривні за 10 російських рублів.