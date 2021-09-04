Названа дата презентації нових iPhone 13: що відомо

За попередніми даними, презентація гаджета запланована на 14 вересня, повідомляє УНИАН.

Виробники смартфонів Apple майже ніколи не випускали свої товари в строк. Цього року пандемія Covid 19 доставила чимало проблем і власникам корпорацій-гігантів, тому, не виключено, що дату релізу ще можуть перенести.

Дата виходу iPhone 2021 - що відомо про нову модель

Особливості нової моделі iPhone / depositphotos.com

На даний момент в різних джерелах датою презентації найчастіше вказують 7 або 14 вересня. Відомо, що в новій лінійці користувачі побачать чотири моделі смартфонів: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Індивідуальний дизайн гаджета - так званий "чубчик" - візуальний фрагмент, який присутній у всіх нових моделях iPhone, починаючи з версії X. Діагоналі екранів залишаться колишніми і складуть 5,4, 6,1, 6,1 і 6,7 дюйма.

Apple A15 Bionic - однокристальна система, на основі якої буде працювати і модель iPhone 13. Екран старших моделей буде підтримувати адаптивну частоту оновлення зображення від 1 до 120 Гц, крім того, компанія збільшить ємність флеш-пам'яті до 1 ТБ.

Iphone 13 - новини про технічні характеристики

Чим новий iPhone відрізняється від інших моделей / depositphotos.com

Виробники стверджують, що особливих змін не передбачається, крім візуальних нюансів. Тим не менш, моделі Pro і Pro Max будуть оснащені поліпшеними настройками камери з підтримкою портретного режиму (розмиття фону) на фото і відео.

Якість зйомки теж порадує - гаджет оснастять штучним інтелектом, який сам буде підбирати найбільш оптимальний стиль зйомки в залежності від різних факторів.

Підтримка 5G - ще одна перевага моделі. Даний параметр буде підтримуватися в багатьох країнах Азії та Європи. І ця обставина істотно піднімає цінник нової моделі iPhone в порівнянні з попередніми варіантами.

Осіння презентація Apple 2021 - особливості гаджета

Підтримка 5G і супутниковий зв'язок / depositphotos.com

Експерти підрахували, що за підсумками біржової сесії, яка відбулася 30 серпня, компанія Apple досягла історичного максимуму. Техногігант має всі шанси стати першою компанією в світі, ринкова вартість якої дорівнює $3 трлн.

Причиною такого стрибка акцій багато хто вважає інформацію про те, що новий iPhone 13 буде підтримувати супутниковий зв'язок. Додатково з'явилося повідомлення про те, що Apple прийшли до певної угоди з розробниками, щодо додатків, розміщених на App Store і вимог до них.

Цілком можливо, що на презентації iPhone 13 компанія покаже і нову модель годинника - Apple Watch Series 7.