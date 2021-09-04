Несучі перекриття в костелі Св. Миколая не постраждали - Монастирський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що несуть перекриття в костелі Святого Миколая в Києві, в якому напередодні сталася пожежа, не постраждали, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Несучі перекриття не постраждали. Тобто конструкції костелу нічого не загрожує" , - сказав Монастирський журналістам в суботу в Києві біля костелу.

Глава МВС зазначив, що рятувальники приїхали через 6 хвилин після виклику.

"Звичайно, якщо б реакція була тривалішою, очевидно відбулося б загоряння основної частини костелу, і, можливо, були б більш негативні наслідки" , - підкреслив він.

Своєю чергою міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, який також прибув до костелу, зазначив:

"Мали початися протиаварійні, реставраційні роботи ще кілька місяців тому. Тендер був заблокований. Зараз очевидно, що потрібно встановлювати обсяг збитків і починати вже не реставраційні роботи, а протиаварійні".

Ткаченко також сказав, що в результаті пожежі постраждав орган, деякі приміщення біля органу, впала люстра.

Глава МВС і міністр культури висловили впевненість, що костел буде повністю відновлений.

Своєю чергою посольство Польщі в Україні опублікувало фото всередині костелу після пожежі.

Заступник посла ???????? в ???????? @MGiergon дізнався на місці про Наслідки пожежі, яка ввечері пошкодили інтер'єр Будівлі костелу Святого Миколая, спорудження поляками з Києва понад сто років тому. pic.twitter.com/WdEPCUW83C - PLinUkraine (@PLinUkraine) September 4, 2021

Як повідомлялося, пожежа в костелі виникла в суботу ввечері. За інформацією ДСНС, о 22.40 вона була локалізована, о 23.26 - ліквідовано. Вогонь частково пошкодив орган і внутрішню обробку костелу. Жертв і постраждалих немає. До гасіння пожежі залучалися 80 осіб і 16 одиниць техніки ДСНС.