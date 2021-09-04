Стало відомо, скільки в Україні аварійних мостів

В рамках національної програми з відновлення мостів Укравтодор провів масштабне обстеження мостового господарства і нарахував 169 аварійних мостів, повідомляє Укрiнформ.

Про це під час робочої поїздки в Запорізьку область сказав заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

"Національна програма по відновленню мостів працює. Ми маємо 75% мостів, які вже обстежили. 169 штучних споруд, з цих 75%, знаходяться в 5-м експлуатаційному стані, тобто їх треба капітально ремонтувати або реконструкцію виконувати. Щорічно ми збільшуємо обсяги виконання ремонту штучних споруд. У цьому році ми плануємо відновити 200", - прокоментував Івко.

Він також нагадав, що зараз будуються нові запорізькі, кременчуцький і Ямпільський мости.

"Кременчуцький міст - там зараз завершується стадія проектування, експертиза проходить. Будуються тимчасові дороги, завозиться арматура, будівельні матеріали. Також є ще такий міст, як Ямпільський. Він буде на кордоні між країнами - Україною і Молдовою. Підготовчі роботи розпочалися. У наступному році плануємо завершити їх", - сказав Івко.

В Укравтодорі також додали, що в 2020 році в країні було відновлено 4000 км доріг державного значення і 158 штучних споруд. У 2021 році заплановано відновити 4500 км доріг і близько 200 штучних споруд (мостів).

Як повідомлялося, запорізькі мости через р. Дніпро в Укравтодорі обіцяють добудувати в 2022 році.