Непереможний український супертяж здобув чергову перемогу

Небитий український суперважковаговик Олександр Бабич (7-0, 6 КО) здобув свою чергову перемогу на професійному ринзі, повідомляє Обозреватель.

На вечорі боксу в Стамбулі 27-річний уродженець Лисичанська розбив турецького бійця Абдулсамета Салиха.

Олександр Бабич перемiг Абдулсамета Салiха.

Наш співвітчизник володів тотальною перевагою, але достроково вирубати суперника не зміг. Незважаючи на те, що бій проходив "в одну хвіртку", переможця визначили судді. Всі три рефері віддали перевагу українському боксерові.

Для Бабича це стало першим поєдинком у професійній кар'єрі, який пройшов всю дистанцію. До цього Бабич завершував всі свої бої нокаутами.

Олександр є вихідцем з любительського боксу. В Україні він бився з багатьма топовими суперважкоатлетами, такими як Вихрист і Шевадзуцкій.