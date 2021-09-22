Як модно постригтися і в який колір пофарбувати волосся восени-2021
Кожен сезон стилісти пропонують величезну кількість моделей стрижок і різних відтінків волосся. Про те, які стрижки, колір волосся і техніки фарбування в моді восени 2021 року, – розповіла перукарка-колористка Маша Машкіна, повідомляє Обозреватель.
Кольори: блонд на піку
Найпопулярнішими цієї осені будуть відтінки теплої колірної гамми, каже Машкіна. В тренді будуть блонд у різних варіаціях:
- карамельний,
- персиковий,
- полуничний.
Але при цьому колір повинен мати максимально природниій вигляд. У моді зараз і сучасні техніки фарбування, як аіртач, шатушь і балаяж. Їх не потрібно часто оновлювати, оскільки робиться максимально м'який перехід від коренів до кінчиків.
"Зате є можливість тонувати знебарвлену довжину в інші відтінки й отримувати кожен раз нове фарбування", – відзначила спеціалістка.
Стрижки: в моді техніка шарами
При виборі стрижки перукарка-колористка радить звернути увагу на легкість, динаміку і текстуру. За її словами, в моді буде техніка шарами – стрижка не повинна починатися надто високо, щоб по контуру залишилася щільність волосся.
За словами Маші, восени дуже стильно має вигляд довжина волосся нижче плеча з легким подовженим чубчиком. До того ж зараз у моді не масивні чубчики, які не вимагають частої стрижки.
"Зараз немає назв стрижок, а є техніки і форми, які між собою комбінуються. Перукарі адаптують їх під структуру волосся, анатомічні характеристики дівчат, спосіб життя, манеру спілкування і стиль одягу", – говорить Машкіна.
Найуніверсальнішою стрижкою для жінок незалежно від віку і форми обличчя фахівець називає боб – у неї безліч варіантів як для прямого, так і кучерявого волосся.
Боб можна робити як довшим, коли волосся ледь торкається плечей, так і коротким, від лінії росту волосся на потилиці. А можна постригти в одну лінію, з невеликою градацією довжини, або ж шарами. Ще боб можна носити з чубчиком, як масивним, так і більш текстурним.