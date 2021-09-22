Як модно постригтися і в який колір пофарбувати волосся восени-2021

Кожен сезон стилісти пропонують величезну кількість моделей стрижок і різних відтінків волосся. ﻿Про те, які стрижки, колір волосся і техніки фарбування в моді восени 2021 року, – розповіла перукарка-колористка Маша Машкіна, повідомляє Обозреватель.

Кольори: блонд на піку

Найпопулярнішими цієї осені будуть відтінки теплої колірної гамми, каже Машкіна. В тренді будуть блонд у різних варіаціях:

карамельний,

персиковий,

полуничний.

Але при цьому колір повинен мати максимально природниій вигляд. У моді зараз і сучасні техніки фарбування, як аіртач, шатушь і балаяж. Їх не потрібно часто оновлювати, оскільки робиться максимально м'який перехід від коренів до кінчиків.

"Зате є можливість тонувати знебарвлену довжину в інші відтінки й отримувати кожен раз нове фарбування" , – відзначила спеціалістка.

Восени в тренді тепла колірна гамма на волоссі

На піку зараз сучасні техніки фарбування, як аіртач, шатушь і балаяж

Стрижки: в моді техніка шарами

При виборі стрижки перукарка-колористка радить звернути увагу на легкість, динаміку і текстуру. За її словами, в моді буде техніка шарами – стрижка не повинна починатися надто високо, щоб по контуру залишилася щільність волосся.

За словами Маші, восени дуже стильно має вигляд довжина волосся нижче плеча з легким подовженим чубчиком. До того ж зараз у моді не масивні чубчики, які не вимагають частої стрижки.

"Зараз немає назв стрижок, а є техніки і форми, які між собою комбінуються. Перукарі адаптують їх під структуру волосся, анатомічні характеристики дівчат, спосіб життя, манеру спілкування і стиль одягу" , – говорить Машкіна.

Восени має стильний вигляд довжина волосся нижче плеча з легким подовженим чубчиком

Найуніверсальнішою стрижкою для жінок незалежно від віку і форми обличчя фахівець називає боб – у неї безліч варіантів як для прямого, так і кучерявого волосся.

Боб можна робити як довшим, коли волосся ледь торкається плечей, так і коротким, від лінії росту волосся на потилиці. А можна постригти в одну лінію, з невеликою градацією довжини, або ж шарами. Ще боб можна носити з чубчиком, як масивним, так і більш текстурним.