До Умані прибули поліцейські з Ізраїлю

Одинадцять ізраїльських поліцейських, які допомагатимуть українським правоохоронцям у забезпеченні громадського порядку та безпеки під час святкування Рош га-Шана, прибули до Умані.

Поліцейські Ізраїлю спільно з українськими правоохоронцями нестимуть службу в місцях компактного проживання та паломництва брацлавських хасидів.

Начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко показав ізраїльським колегам міжнародну поліцейську станцію і малий ситуаційний центр, оснащений усіма технічними можливостями для контролю і безпеки на вулицях під час святкування іудейського нового року. Також правоохоронці спільно обстежили район паломництва.

Поліцейські України та Ізраїлю до 11 вересня стежитимуть за порядком під час святкування Рош га-Шана.

Як повідомлялося, раніше понад 600 співробітників поліції і понад 200 військовослужбовців Національної гвардії прибули в Умань для забезпечення громадського порядку і безпеки в Умані.

Щоосені паломники їдуть до Умані, щоб на могилі свого духовного лідера Нахмана відсвяткувати Рош га-Шана. Він народився в місті Меджибіж (зараз – Хмельницька область) в 1772 році (5532 році від створення світу за єврейським календарем). Потім вів кочовий спосіб життя, бував у різних містечках України, переважно, в Медведівці і Златопіллі, а останні 8 років життя провів у Браславі (зараз – Білорусь). У 1808 році Рабі Нахман захворів на туберкульоз, оселився в Умані, де і був похований в 1810 році. Відтоді це місто стало центром поклоніння хасидів, куди вони з'їжджаються з усього світу кожен єврейський Новий Рік.

Цього року масове святкування іудейського нового року припадає на 6-8 вересня.