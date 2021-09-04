Названа причина пожежі в костелі в Києві

За попередніми висновками, загоряння в органі стало причиною пожежі в костелі Святого Миколая в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Попередній висновок, що причиною загоряння було коротке замикання в органі, тому що загоряння було під час репетиції, яка проводилася після 21.00" , - сказав він журналістам у суботу біля костелу.

Глава МВС повідомив, що відкрито кримінальне провадження за порушення правил пожежної безпеки. Взято зразки для експертизи.