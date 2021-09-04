США кинули в Афганістані десятки тисяч автомобілів

Після виведення військ США з Афганістану в країні залишилися десятки тисяч армійських машин, закуплених за власний кошт американських платників податків, повідомляє Autoconsulting.

Washington Post з'ясував, що в розпорядженні армії перебували 76 тисяч автомобілів, в тому числі 43 тисячі пікапів Ford Ranger, 22 тисячі армійських позашляховиків Humvee і приблизно 900 бронемашин типу MRAP.

Близько 70 відсотків всіх ввезених автомобілів американці передали місцевим військовим, що залишилися - силам національної поліції.

За даними газети, яка приводь слова глави Центрального командування США генерала Кеннетт Маккензі-молодшого, перед завершенням евакуації з Кабула американські військові вивели з ладу 70 бронемашин, 27 позашляховиків Humwee і 73 літака, які перебували в аеропорту Кабула.

Однак більшість армійських автомобілів залишилося в Афганістані і використовується Талібаном.

Тут доречно навести цифри допомоги ВСУ. За всі роки, з 2014 по 2021 США передали в Україну трохи більше 300 Humwee, до того ж частина з них була після тривалого зберігання і відразу ж вимагала капітального ремонту. Наприклад, одна з партій HMMWV була з брезентовими дверима і призначена для іншого клімату. Їх доводилося дообладнати вже тут.