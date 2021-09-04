UA: Перший на гімні РФ перервав трансляцію Паралімпіади

Офіційний мовник Паралімпіади-2020 в Україні телеканал UA:Перший не став повністю показувати нагородження переможців забігу на 200 метрів, який виграв атлет із команд Паралімпійського комітету Росії (ПКР), повідомляє Обозреватель.

Замість концерту Чайковського, який замінює гімн Росії на Паралімпійських іграх, в ефірі почав транслюватися рекламний блок.

Церемонія нагородження. Джерело: Кадр із трансляції

Перемогу в 200-метрівці зі світовим рекордом здобув Дмитро Сафронов. Український атлет Ігор Цвєтов став другим. Режисери UA:Перший показали урочисту церемонію до того моменту, поки всі три атлети не наділи медалі. В той момент, коли диктор по стадіону оголосив про те, що зараз пролунає гімн, режисери перемкнули показ на рекламу.

Зазначимо, що Цвєтов так само вчинив і після 100-метрівки, коли не став підніматися на подіум для спільного знімка.

Ігор Цвєтов

Нагадаємо, що російський Перший канал пішов на рекламу перед виходом збірної України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2020 на Токіо й не показав прохід "жовто-синіх".

Вихід українських спортсменів не показали в РФ

На Євро-2020 Перший канал Росії вирізав гімн України з трансляції матчу з Англією.