Зеленська в модному вбранні з'явилася на публіці в США

Перша леді України Олена Зеленська продовжує свій робочий візит у США. Вона активно проводить зустрічі, де демонструє стильні та модні образи. Цього разу Олена вбралася в чорний елегантний костюм, повідомляє Обозреватель.

Відповідні фото Зеленська опублікувала на сторінці в Instagram.

У кадрі вона з'явилася в стриманому аутфіті – на ній була білосніжна футболка і темно-сірий костюм, який складався з об'ємних штанів і жакета прямого крою.

Олена Зеленська на зустрічі в США. Джерело: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська похизувалася новим стильним образом у США. Джерело: Instagram Олени Зеленської

У свій образ Зеленська додала коричневі туфлі на невеликих підборах. Стильну брошку з камінням Олена закріпила на самому жакеті.

Волосся перша леді України вирішила розпустити – вона зробила акуратну укладку. Завершила свій образ Олена ніжним денним макіяжем з акцентом на очі.

У свій образ Зеленська додала коричневі туфлі на невеликих підборах. Джерело: Instagram Олени Зеленської