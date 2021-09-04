Україну можуть наповнити утопленi автомобiлi з США

Схід США охопив один з наймасштабніших катаклізмів в історії - ураган Іда. Він призвів до серйозного повені і злив, внаслідок чого тисячі автомобілів перетворилися в утоплеників, повідомляє АвтоПортал.

Неважко здогадатися, що чимала частина утоплених машин може з'явитися в Україні (після того, як їх спишуть по страхової та відправлять на аукціони).

На фото, які публікують американські ЗМІ, більшість автомобілів не просто виявилися «підтоплені», а затоплені грунтовно - якісь машини залило водою в половину висоти кузова, інші ж - мало не повністю пішли під воду. Крім того, частина транспортних засобів отримали механічні пошкодження по частині кузова - від повалених на них дерев, уламків розлетілися покрівель, стін зруйнованих будівель і ін.

Ураган Іда забрав життя півсотні американців. Тисячі людей залишилися без даху над головою, мільйони - без електрики. У багатьох містах був введений режим надзвичайного стану. Іда відноситься до шторму четвертої категорії, швидкість його вітру - 230 км/год.

Відзначимо, що кілька тижнів тому з серйозними потопами зіткнулися Європа і Китай. Пошкоджені машини з цих регіонів теж скоро можуть опинитися в Україні.