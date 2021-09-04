Київ вимагає негайно звільнити затриманих п'ятьох кримчан

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з черговим рейдом незаконних обшуків і затримань жителів різних районів тимчасово окупованого Криму 3 і 4 вересня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У коментарі МЗС, поширеному в суботу, наголошується, що за наявною інформацією, співробітниками ФСБ вранці 3 вересня був затриманий Ельдар Одаманов, вночі 4 вересня - Азіз Ахметов, Асан Ахметов і Шевкет Усеінов. Вранці 4 вересня після обшуків у будинку був затриманий заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль.

"Розглядаємо цей каральний рейд проти керівників Меджлісу як покарання за участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня, а також чергові репресії Російської Федерації, спрямовані на залякування представників кримськотатарського народу і витіснення його з тимчасово окупованого півострова" , - заявило зовнішньополітичне відомство.

МЗС України вимагає від Росії негайно звільнити затриманих п'ятьох осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України.