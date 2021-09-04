Київ вимагає негайно звільнити затриманих п'ятьох кримчан
Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з черговим рейдом незаконних обшуків і затримань жителів різних районів тимчасово окупованого Криму 3 і 4 вересня, повідомляє Інтерфакс-Україна.
У коментарі МЗС, поширеному в суботу, наголошується, що за наявною інформацією, співробітниками ФСБ вранці 3 вересня був затриманий Ельдар Одаманов, вночі 4 вересня - Азіз Ахметов, Асан Ахметов і Шевкет Усеінов. Вранці 4 вересня після обшуків у будинку був затриманий заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль.
"Розглядаємо цей каральний рейд проти керівників Меджлісу як покарання за участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня, а також чергові репресії Російської Федерації, спрямовані на залякування представників кримськотатарського народу і витіснення його з тимчасово окупованого півострова", - заявило зовнішньополітичне відомство.
МЗС України вимагає від Росії негайно звільнити затриманих п'ятьох осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України.
"Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта, посилити тиск на РФ для припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованої нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, продовжити активний захист прав і свобод жителів Кримського півострова, зокрема в рамках Кримської платформи", - йдеться в коментарі.