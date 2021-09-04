Оля Полякова повідомила про проблеми в стосунках з чоловіком

Популярна українська співачка Оля Полякова повідомила про проблеми в стосунках із чоловіком Вадимом. Знаменитість зізналася, що в їхній родині почалася криза, повідомляє Обозреватель.

Зокрема Полякова розповіла подробиці про секс. Разом із Машею Єфросиніною артистка обговорила тему інтиму в шлюбі і зізналася, що з роками пристрасть згасла, йдеться в новому YouTube-шоу "Дорослі дівчатка".

Так, за словами Олі, їй би хотілося хоча б два рази на тиждень займатися коханням з чоловіком. Однак для цього артистці "потрібно підняти комбайн заради одного колоска".

"Хотілося б два рази на тиждень. Ти знаєш, не так! Хотілося б хотіти два рази в тиждень. Тому що проблема довгого шлюбу не тільки в тому, що він мене не хоче, а в тому, що взагалі треба підняти цей комбайн заради цього одного колоска ... У довгому шлюбі є тема ліні " , – зізналася Оля.

Оля Полякова розповіла подробиці про секс з чоловіком. Джерело: Instagram Олі Полякової

Також знаменитість заговорила і про те, що зараз у стосунках з Вадимом у них не так все гладко. На 17 році шлюбу Полякова зрозуміла, що зараз їх "штормить".

"Зараз нас штормить. І нас штормить тихо. Я усвідомлюю нудьгу. У певний момент ти розумієш, що ти вже дорослий, незалежний, діти підросли. Ти на це дивишся, і ставиш собі питання: і все, це кінець?" – говорила артистка .

Варто відзначити, що 2004 року Полякова вийшла заміж за бізнесмена на ім'я Вадим. Подружжя познайомилося на виступі артистки, яке Оля давала на дні народження майбутнього чоловіка. 2005 року Полякова народила первістка – доньку Машу, а 2011 року подарувала чоловікові доньку Алісу.