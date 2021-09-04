Названі терміни відкриття аеропорту Кабула

Аеропорт Кабула почне приймати цивільні рейси відразу ж після відновлення, повідомляє Лента.Ру.

За словами посла Катару в Афганістані Саїда бін Мубарака Аль-Хаяріна, на цю мить в міжнародному аеропорту Кабула проводять ремонтні роботи.

"Група фахівців підготувала аеропорт для прийому цивільних рейсів найближчим часом" , - зазначив посол.

Точної дати відкриття він не назвав.

Уточнюється, що з аеропорту імені Хаміда Карзая в Кабулі вже запущені два рейси - до Мазарі-Шаріф і Кандагар. Злітно-посадкова смуга була відремонтована у співпраці з владою Афганістану.

Також аеропорт готується до прийняття рейсів з гуманітарною допомогою. Очікується, що гуманітарну роботу Організації об'єднаних націй (ООН) буде фінансувати Конгрес США. Керівник ООН Антоніу Гутерріш збирається до Женеви, щоб 13 вересня скликати конференцію на вищому рівні з питань допомоги Афганістану.

На цю мить в Афганістані тривають бойові дії. 4 вересня стало відомо, що радикальний рух "Талібан" встановив контроль над стратегічно важливим районом афганської провінції Панджшер Хінджем.