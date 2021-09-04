Українець намагався виїхати до Польщі у вантажному вагоні

Прикордонники Волинського загону затримали українця, який намагався незаконно виїхати до Польщі у вантажному вагоні, повідомляє УНІАН.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, нелегального мандрівника виявив прикордонний наряд вчора під час перевірки потяга, що прямував до Польщі через пункт пропуску "Володимир-Волинський".

"Зазирнувши в один з вантажних вагонів, охоронці кордону помітили чоловіка. Жодних документів він при собі не мав, правоохоронцям же повідомив, що є жителем Рівненщини. Чоловік зізнався, що у такий спосіб намагався уникнути паспортного контролю та незаконно потрапити за кордон" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за спробу незаконного перетину державного кордону чоловіку доведеться відповідати у суді.