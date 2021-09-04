До Дніпра з’їхалися дайвери з різних країн світу

4 вересня у Дніпрі провели перший в Україні Міжнародний фестиваль дайвінгу. У сквері "Прибережний" зібралися 150 професійних дайверів і любителів з різних країн світу – зокрема з острова Панглао (Філіппіни), з Мексики та Болгарії, повідомляє Обозреватель.

Гість з Мексики, дослідник печер та інструктор з печерного дайвінгу Андрій Станішевський зауважує: така зустріч надихатиме людей не лише займатися дайвінгом, а й подорожувати.

До Дніпра з’їхалися найдосвідченіші дайвери з різних країн світу

"Я чимало разів пірнав в Україні. Нині тут можна бачити відчутний підйом цікавості до дайвінгу. Приємно, що Україна не втрачає цього захоплення. Це – чудовий захід. Хотілося б також донести до слухачів, чим цікава Мексика, і чому варто її відвідати" , – каже пан Станішевський.

До Дніпра з’їхалися найдосвідченіші дайвери з різних країн світу

До Дніпра з’їхалися найдосвідченіші дайвери з різних країн світу

Гостям фестивалю представили експозицію знімків підводного світу, а також виставку професійного спорядження. Під час форуму учасники дискутували про різновиди занурень, особливості спорядження та його використання.

До Дніпра з’їхалися найдосвідченіші дайвери з різних країн світу

"Це – обмін досвідом. Ми хочемо об’єднати всіх дайверів. Розповідаємо їм про агентство, яке може сертифікувати їх на технічні занурення. Сподіваємося, що розвиток цього в Україні буде потужним. Лише за останні два місяці було сертифіковано близько 190 технічних дайверів (технічний дайвінг не передбачає обмежень за глибиною занурення та потребує більш складної підготовки, – ред.)" , – розповів власник ліцензії міжнародної організації "International Association Nitrox &﻿ Technical Divers" Владислав Каминін .

До Дніпра з’їхалися найдосвідченіші дайвери з різних країн світу

До Дніпра з’їхалися найдосвідченіші дайвери з різних країн світу

Ідея організувати велику зустріч спільноти належить самим дайверам. Вони запропонували її меру Дніпра, який також є одним із найдосвідченіших дайверів в країні. Борис Філатов наголосив – у планах зробити фестиваль щорічним: "Ми вирішили організувати цей фестиваль не лише тому, що Дніпро — місто на воді. А й тому, що дайверський рух у місті доволі потужний – не лише на рівні інструкторів, відповідних центрів, профільних шкіл, федерацій. Він має популярність серед людей. Індустрія дайвінгу розвивається швидко. Цим займається дуже багато людей по всьому світу".

До Дніпра з’їхалися найдосвідченіші дайвери з різних країн світу