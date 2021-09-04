До Дніпра з’їхалися дайвери з різних країн світу
4 вересня у Дніпрі провели перший в Україні Міжнародний фестиваль дайвінгу. У сквері "Прибережний" зібралися 150 професійних дайверів і любителів з різних країн світу – зокрема з острова Панглао (Філіппіни), з Мексики та Болгарії, повідомляє Обозреватель.
Гість з Мексики, дослідник печер та інструктор з печерного дайвінгу Андрій Станішевський зауважує: така зустріч надихатиме людей не лише займатися дайвінгом, а й подорожувати.
"Я чимало разів пірнав в Україні. Нині тут можна бачити відчутний підйом цікавості до дайвінгу. Приємно, що Україна не втрачає цього захоплення. Це – чудовий захід. Хотілося б також донести до слухачів, чим цікава Мексика, і чому варто її відвідати", – каже пан Станішевський.
Гостям фестивалю представили експозицію знімків підводного світу, а також виставку професійного спорядження. Під час форуму учасники дискутували про різновиди занурень, особливості спорядження та його використання.
"Це – обмін досвідом. Ми хочемо об’єднати всіх дайверів. Розповідаємо їм про агентство, яке може сертифікувати їх на технічні занурення. Сподіваємося, що розвиток цього в Україні буде потужним. Лише за останні два місяці було сертифіковано близько 190 технічних дайверів (технічний дайвінг не передбачає обмежень за глибиною занурення та потребує більш складної підготовки, – ред.)", – розповів власник ліцензії міжнародної організації "International Association Nitrox & Technical Divers" Владислав Каминін.
Ідея організувати велику зустріч спільноти належить самим дайверам. Вони запропонували її меру Дніпра, який також є одним із найдосвідченіших дайверів в країні. Борис Філатов наголосив – у планах зробити фестиваль щорічним: "Ми вирішили організувати цей фестиваль не лише тому, що Дніпро — місто на воді. А й тому, що дайверський рух у місті доволі потужний – не лише на рівні інструкторів, відповідних центрів, профільних шкіл, федерацій. Він має популярність серед людей. Індустрія дайвінгу розвивається швидко. Цим займається дуже багато людей по всьому світу".