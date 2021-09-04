Пошкоджений фонтан на Арсенальній площі в Києві полагодили
Фонтан на Арсенальній площі у Києві відновили, повідомляє УНИАН.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
"Фахівці вже відновили і сьогодні протестували фонтан на Арсенальній площі. Приходьте ввечері, водограй працюватиме і підсвічуватиметься", - написав Кличко.
Він нагадав, що оновлена Арсенальна площа є пішохідною зоною.
"Відповідний знак там встановили ще перед відкриттям громадського простору…", - наголосив мер.
Нагадаємо, ввечері 1 вересня Кличко урочисто відкрив оновлену Арсенальну площу з фонтаном. Наступного дня зранку у фонтан провалився вантажний автомобіль. Інвестор проекту пообіцяв до кінця тижня відновити фонтан.