Пошкоджений фонтан на Арсенальній площі в Києві полагодили

Фонтан на Арсенальній площі у Києві відновили, повідомляє УНИАН.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Фахівці вже відновили і сьогодні протестували фонтан на Арсенальній площі. Приходьте ввечері, водограй працюватиме і підсвічуватиметься" , - написав Кличко.

Він нагадав, що оновлена Арсенальна площа є пішохідною зоною.

"Відповідний знак там встановили ще перед відкриттям громадського простору…" , - наголосив мер.

Нагадаємо, ввечері 1 вересня Кличко урочисто відкрив оновлену Арсенальну площу з фонтаном. Наступного дня зранку у фонтан провалився вантажний автомобіль. Інвестор проекту пообіцяв до кінця тижня відновити фонтан.