Бізнесмени виділяють гроші на відновлення костелу – Ткаченко
Ряд бізнесменів виділили кошти на відновлення костелу Святого Миколая у Києві, що горів у п'ятницю ввечері, повідомляє Українська правда.
Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко.
Як повідомив Ткаченко, міністерство отримує повідомлення та дзвінки з усієї країни з пропозиціями допомоги костелу.
Кошти вже виділили засновник і співвласник компанії Rozetka Владислав Чечоткін, співзасновник Monobank Олег Горохівський, співвласник групи терміналів TIS Андрій Ставніцер, голова правління Альфа-Банк Вікторія Михайльо.
За словами міністра, завдяки цьому вже є частина суми на протиаварійні роботи.
Водночас він зауважив, що повне відновлення костелу коштуватиме десятки мільйонів гривень, як і відновлення органу.