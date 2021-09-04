Бізнесмени виділяють гроші на відновлення костелу – Ткаченко

Ряд бізнесменів виділили кошти на відновлення костелу Святого Миколая у Києві, що горів у п'ятницю ввечері, повідомляє Українська правда.

Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

Як повідомив Ткаченко, міністерство отримує повідомлення та дзвінки з усієї країни з пропозиціями допомоги костелу.

Кошти вже виділили засновник і співвласник компанії Rozetka Владислав Чечоткін, співзасновник Monobank Олег Горохівський, співвласник групи терміналів TIS Андрій Ставніцер, голова правління Альфа-Банк Вікторія Михайльо.

За словами міністра, завдяки цьому вже є частина суми на протиаварійні роботи.

Водночас він зауважив, що повне відновлення костелу коштуватиме десятки мільйонів гривень, як і відновлення органу.