Красива постава за 5 хвилин в день: 7 вправ для спини

Красива постава за 5 хвилин в день: 7 вправ для спини

Рівна постава – це не тільки краса й граціозність, а й здоровий хребет, похизуватися яким можуть далеко не всі, у кого сидяча робота. Ловіть прості вправи, які допоможуть зміцнити м'язи спини та не сутулитися, повідомляє 24 Канал.

Погодьтеся, не кожен може помітити власну сутулість, а контролювати положення спите впродовж усього робочого дня в офісі й зовсім складно. Проте над гарною поставою можна завжди попрацювати. Варто лише кілька хвилин на день приділяти спеціальному комплексу вправ. Головне – не лінуватися і не забувати виділяти час на тренування.

Тренерка Катя Качан підготувала сет вправ, які допоможуть покращити вашу поставу.

Тренування для спини

  • Розведення зігнутих рук: 30 секунд;
  • Відведення і махи руками: 30 секунд;
  • Жим і розведення рук: 30 секунд;
  • Модифікований "супермен": 30 секунд;
  • Статичний "супермен": 30 секунд;
  • "Собака-птах": по 30 секунд на кожну сторону;
  • Статика: по 30 секунд на кожну сторону.

Настанови від тренерки: усі вправи виконуйте по 30 секунд. Відпочинок між вправами 10 – 15 секунд. Робіть 3 круги з 1 хвилиною перерви між ними.

Приємного тренування!

View this post on Instagram

A post shared by Тут тренуються 37 000 людей (@easy_home_training)

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics