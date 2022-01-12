Красива постава за 5 хвилин в день: вправи для спини
Рівна постава – це не тільки краса й граціозність, а й здоровий хребет, похизуватися яким можуть далеко не всі, у кого сидяча робота. Ловіть прості вправи, які допоможуть зміцнити м'язи спини та не сутулитися, повідомляє 24 Канал.
Погодьтеся, не кожен може помітити власну сутулість, а контролювати положення спини впродовж усього робочого дня в офісі й зовсім складно. Проте над гарною поставою можна завжди попрацювати. Варто лише кілька хвилин на день приділяти спеціальному комплексу вправ. Головне – не лінуватися і не забувати виділяти час на тренування.
Тренерка Катя Качан підготувала сет вправ, які допоможуть покращити вашу поставу.
Тренування для спини
- Розведення зігнутих рук: 30 секунд;
- Відведення і махи руками: 30 секунд;
- Жим і розведення рук: 30 секунд;
- Модифікований "супермен": 30 секунд;
- Статичний "супермен": 30 секунд;
- "Собака-птах": по 30 секунд на кожну сторону;
- Статика: по 30 секунд на кожну сторону.
Настанови від тренерки: усі вправи виконуйте по 30 секунд. Відпочинок між вправами 10 – 15 секунд. Робіть 3 круги з 1 хвилиною перерви між ними.
Приємного тренування!