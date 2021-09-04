Новий транш Україні від МВФ обговорять у вересні — Устенко

Восени Україна здійснює низку виплат за зовнішнім боргом, повідомляє Укрінформ.

Про це розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

"Золотовалютні резерви повні, там міститься понад 30 млрд дол. Це фактично понад 5 місяців, майже 6 місяців нашого критичного імпорту, удвічі більше за норму, яка необхідна для того, щоби ми говорили про те, що країна перебуває у стійкій фінансової ситуації з погляду зовнішніх виплат" , — наголосив Устенко.

За його словами, вересневі виплати України можна назвати масштабними, але причин для побоювань немає.

"Виплати, дійсно, цього місяці великі - у вересні 2,8 млрд дол. Перша виплата вже була зроблена цього тижня. Ми виплатили 1,5 млрд дол. за європейськими облігаціями, які бралися у 2015 році ще попередньою адміністрацією... Наступна велика виплата, яка має бути цього місяця, — ще 1 млрд дол. ... за боргами, узятими у 2016 році. І незначна виплата у 300 млн дол. має піти під кінець цього місяця, але "подушка безпеки" повністю сформована. Немає причин для побоювань" , — зауважив радник Президента.

Він також наголосив, що можливість отримання нових коштів від МВФ Україна порушить під час візиту місії Міжнародного валютного фонду до Києва, який очікується цього місяця.

"Що стосується нових можливих коштів, які ми маємо отримати від Міжнародного валютного фонду, ви пам'ятаєте, що була більш ніж успішна розмова Президента Зеленського із керівним директором МВФ Кристаліною Георгієвою. Досягнуто домовленості: у вересні, буквально найближчими днями, ми чекаємо у Києві на місію МВФ" , — сказав Устенко.

У цьому контексті він наголосив, що Україна на виконання своїх зобов'язань посилює незалежність Нацбанку й активізує зусилля у боротьбі з корупцією. Відповідні ініціативи незабаром розгляне парламент.

"Також наш парламент планує проголосувати два досить важливі законопроєкти, один із яких посилює незалежність Національного банку, що так необхідно для країни, де політичні дискусії часом зашкалюють. Другий закон, який має бути проголосований у Верховній Раді, стосується посилення нашої антикорупційної архітектури" , — сказав Устенко.

Він підкреслив, що Україна виконує свої зобов'язання, й під час візиту місії МВФ до Києва питання про надання чергового траншу буде винесено на засідання Ради директорів.