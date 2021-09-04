Коли можна завагітніти після пологів: про що не можна забувати

Багато новоспечених матусь вважають, що поки не повернулися місячні після пологів і поки жінка годує грудьми малюка, вона не може завагітніти. Але цей метод контрацепції майже завжди не спрацьовує, повідомляє УНИАН.

Процеси, що відбуваються в жіночому організмі відразу після народження дитини, направлені на те, щоб якомога швидше повернути його в попередній стан. Коли можна завагітніти і як поведе себе організм кожної окремої жінки – суто індивідуально. Ймовірність нової вагітності залежить виключно від того, як скоро відбудеться відновлення менструального циклу. Поява ж перших місячних зазвичай обумовлена не тільки зміною гормонального стану, але і тим, чи годує жінка груддю. У годуючих матерів цикл приходить в норму дещо пізніше, ніж у тих, хто не годує.

Крім цього, є також таке поняття, як монофазний менструальний цикл. Як його ще прийнято називати, ановуляторний цикл протікає без овуляції, що, в свою чергу, повністю виключає можливість зачаття.

Як правило, зачаття відразу ж після народження дитини відбувається тому, що молода мама абсолютно впевнена в його неможливості і нехтує контрацепцією. Між тим, не можна забувати, що процес грудного вигодовування може бути гарантованим захистом від нової вагітності тільки в тому випадку, якщо ні один із сеансів годування не замінюється прикормом. Як тільки в раціон малюка вводяться суміші, ризик позапланового зачаття істотно зростає.

Чи можна завагітніти через місяць після пологів – це питання нерідко хвилює жінок, які щойно народили, але відповісти на нього однозначно не можна. У більшості випадків здатність до зачаття у молодої мами відновлюється не раніше ніж через 6-8 тижнів після народження дитини.

Однак і в цей період завжди існує ризик, що вагітність настане, навіть не "дочекавшись" перших місячних. Якщо врахувати той факт, що сперматозоїд може жити впродовж кількох днів, при відсутності контрацепції перша ж овуляція, яка сталася у цей період, нерідко призводить до зачаття.

Таким чином, поки жінка тільки замислюється, через скільки після пологів можна завагітніти, позапланове зачаття може наступити. А на типові симптоми: нудоту, запаморочення і нездужання молода мама може просто не звернути уваги, списавши їх на стресовий стан після народження дитини, пише﻿ nashamama.