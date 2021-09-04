Tesla Cybertruck вийде з сильним запізненням

Ілон Маск докладно розповів про затримку перспективного пікапа. Модель вийде тільки під захід 2022 року, повідомляє InsideEVs.

Глава Tesla уточнив терміни перенесення електричного пікапа Cybertruck, повідомляє electrek.co. Тепер, згідно з офіційними даними, машина вийде тільки в кінці 2022 року.

Раніше вже з'являлася інформація, що компанія перенесла терміни дебюту Cybertruck на 2022 й. Однак тоді очікували появу автомобіля на початку наступного року. Тим не менш, ми зробили припущення, що і в першому кварталі запустити машину в виробництво навряд-чи вийде. Як мінімум, якщо бренду не вдасться освоїти масштабне виробництво батарей 4680. Як виявилося, наші побоювання були вірними.

Цікаво, що причиною такого коригування термінів можуть служити як глобальні проблеми з дефіцитом напівпровідників і логістикою, так і чисто інженерні прорахунки. До цього в ЗМІ спливала інформація, що проектування корпусу автомобіля тільки-тільки завершилося. При цьому, як запевняють джерела, складності з унікальним каркасом-екзоскелетом зіграли чомусь аж вирішальну роль у затримці пікапа.

При цьому є й виробничі проблеми - освоєння кросовера Model Y на новому заводі Gigafactory Texas, на якому і повинен проводитися Cybertruck. Зараз всі сили пустили на запуск популярної моделі, щоб спробувати задовольнити існуючий попит.

Крім того, відповідно до джерел всередині компанії, які відповіли на запитання канадського порталу Electrek, Маск не впевнений, що зможе вийти на необхідний обсяг виробництва Cybertruck навіть до кінця 2023 року. Причиною тому називається наявність в пікапі великої кількості нових ресурсоємних і дорогих технологій компанії.