У Києві подорожчала нерухомість під офіси та магазини

З початку поточного року орендні ставки на ринку комерційної нерухомості практично не змінилися. Однак на 5-10% зросли ціни на придбання таких приміщень в залежності від характеристик об'єкта, свідчать дані агентства Park Lane, повідомляє UBR.

Так, орендувати квадратний метр в центрі Києва в об'єктах високого класу можна за $25-40 на місяць. Йдеться про нерухомість ближче до центру - в Шевченківському, Голосіївському та Дарницькому районах.

Купити таке приміщення можна за $2000-5000 в залежності від метражу і призначення об'єктів.

Що стосується більш віддалених від центру районів, то оренда "квадрата" обійдеться в $15-25 на місяць. При цьому купити комерційне приміщення можна за $ 1500-3000.

Крім того, починаючи з середини серпня виріс попит на нежитлову нерухомість. Зокрема, орендарі цікавляться приміщеннями для розміщення офісів, магазинів, ресторанів і бутиків.

"Інтерес до ринку комерційної нерухомості в цьому сезоні перевищує показники минулого року. Багато компаній повертаються до роботи в офісах і підбирають приміщення виходячи зі своїх потреб. Ми бачимо "міграцію" одних компаній в більш компактні приміщення, інших - в більш просторі" , - зазначила гендиректор агентства Вікторія Барабаш.

До того ж спостерігається баланс попиту і пропозиції на ринку. Для підбору приміщення не потрібно багато часу. Традиційно орендарів і покупців цікавлять об'єкти біля метро і транспортних розв'язок.