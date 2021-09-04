Українські заробітчани відмовляються працювати в Польщі на зборі яблук і вибирають легшу роботу, повідомляє Обозреватель.

Про це пише InPoland.net.

Тамтешні працівники вимагають за роботу не менше ніж 200 злотих (1360 грн). Фермери скаржаться на своє становище через ситуацію, що склалася. Їм нічого не залишається, окрім як експортувати яблука за кордон, адже так вони можуть хоч якось заробити.

Польські фермери не можуть експортувати фрукти на схід через ембарго в РФ і конфлікта із Білоруссю. Кілограм десертних яблук у магазині закупівель у Польщі коштує 70 злотих (476 грн), промислових – 30 (204 грн).

Тому у поляків залишається лише один варіант – експорт фруктів у Єгипет. Зазначимо, в 2021-му через погоду збір фруктів відклали на два тижні.

Також протягом наступних трьох років вони зможуть забрати частину від податків, сплачених за попередній рік. Тобто пільгові умови будуть діяти цілих 4 роки.