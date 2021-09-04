В Україні зросла вартість молока
В Україні збільшились закупівельні ціни на молоко. Головною причиною такого росту є ситуація на внутрішньому ринку. Зокрема, спостерігається зменшення пропозиції сирого молока, повідомляє РБК-Украина.
Про це пише SEEDS.
Так, подорожчання триватиме протягом наступних двох місяців.
Як розповів аналітик Асоціації виробників молока (АВМ) Володимир Андрієць, виростуть і роздрібні ціни на молочну продукцію.
"Наразі зафіксовано такі середні ціни на молоко-сировину: екстрасорт – 10,65 грн/кг (+20 коп.), вищий – 10,50 грн/кг (+30 коп.), перший – 10,30 грн/кг (40 коп.) без ПДВ. Середні ціни на великі та середні партії продукту екстрасорту по регіонах: північ і центр – 10,8 грн/кг, південь – 10,9 грн/кг, схід – 10,75 грн/кг, захід – 10,70 грн/кг", – сказав фахівець.
Користь молока
Сьогодні цей продукт вже досліджений досить ретельно, його хімічний склад та фізичні властивості давно відомі, ефективність доведена. А значна кількість людей просто не може уявити свій добовий раціон без склянки молока. Але існує і безліч інших корисних властивостей молока, про які мало хто знає:
- Молоко заспокоює нервову систему, кальцій і фосфор приймають участь у побудові клітин головного мозку;
- Молоко, шляхом високого вмісту білка, допомагає наростити м'язову масу;
- Молоко покращує роботу шлунку, сприятливо впливає на його слизову оболонку і є ефективним засобом при печії;
- Молоко покращує роботу серцево-судинної системи;
- Молоко допомагає при застуді. Для хворого горла склянка гарячого молока (особливо з медом і маслом) – найкращі ліки;
- Тепле молоко з медом вважається ефективним засобом від безсоння, не бувши снодійним засобом. Випите на ніч молоко заспокоює організм, знижує секрецію шлункового соку шляхом впливу на рецептори. Цей напій також має здатність втамовувати спрагу;
- Молоко завдяки збалансованому складу і високій перетравності поживних речовин корисне для дітей.