Що буде з зарплатами, цінами і економікою восени

Економіка України поступово відновлюється після коронакризи. За даними Держстату, в другому кварталі 2021-го реальний ВВП країни виріс на 5,4% порівняно з аналогічним періодом 2020-го. Непогано, але все ж до повного відновлення докризових показників ще далеко, повідомляє Обозреватель.

До всього, якщо восени країна знову закриється на локдаун через спалах COVID-19, нас знову "відкине" назад. Що ж чекає економіку України цієї осені прогнози експертів.

Що буде з економікою?

Показник зростання ВВП у 5,4% за підсумками другого кварталу насправді не є хорошим, стверджує економіст Олексій Кущ. За його словами, ВВП в Україні відновлюється набагато повільніше, ніж в інших країнах, які пережили кризу 2020-го:

"Це економічна катастрофа. ВВП у другому кварталі зріс лише на 5%, при тому, що минулого року він впав у цьому періоді на 10%. Відновлення економіки практично немає. Більш як рік вона перебуває в повноцінній рецесії".

Що стосується очікувань на осінь, завдяки непоганому врожаю показники ВВП вже в 3-му кварталі можуть частково покращитися, каже Кущ. Але це – без втручання сторонніх чинників.

А фактори, що заважають зростанню ВВП, вже вимальовуються. Через низький рівень вакцинації в країні вже в кінці вересня – на початку жовтня, з великою ймовірністю, нас очікує черговий локдаун, вважає директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський. А в разі локдауну динаміка ВВП однозначно погіршиться.

Зараз НБУ все ще прогнозує зростання ВВП на рівні 4,1% за підсумками року. Але Несходовський упевнений, воно буде в діапазоні 3,5-4%.

Керівник із політичних питань Київської школи економіки, в.о. міністра економіки (2020) Павло Кухта також зазначає, темпи очікуваного економічного зростання в Україні через локдаун будуть знижуватися.

"За нашими підрахунками вони впадуть приблизно на 1%. Якщо раніше прогноз Київської школи економіки був 4,7% ВВП за цей рік, а зараз зростання ВВП ми прогнозуємо на рівні 3,6%"

Які сфери будуть динамічно відновлюватися?

Поки найкраще в українській економіці почувається сфера торгівлі. Вона єдина росла навіть у 2020-му, на тлі кризи.

"Цей сектор абсорбує доходи населення, отримані в тіньовому секторі економіки і в іноземних економіках (трудова міграція), – говорить Кущ. – Із цих причин він трохи відокремлений від інших сегментів".

На думку Несходовського, на торгівлю також додатково вплинуло і зростання мінімальних зарплат:

"Платоспроможний попит виріс. Як результат – зросла торгівля. Але хоча попит став більшим, це не стало стимулом для галузей, які виробляють продукцію" , – зазначає він.

Що стосується інших сфер, за словами Куща, зараз трохи пожвавлюється видобувна галузь, адже сировина почала зростати в ціні. Йдеться, наприклад, про природний газ або залізну руду.

Несходовський серед лідерів зростання виділяє також сільське господарство: "Воно однозначно покаже в цьому році ріст унаслідок непоганих прогнозів щодо врожаю".

Чи зростуть зарплати?

За останніми даними Держстату, середня зарплата в Україні становить 14,3 тис. грн. Якщо відштовхуватися від цих офіційних показників, то експерти сходяться на думці, що зростання середньої зарплати цієї осені продовжиться.

"Загалом чинники, які підштовхують зростання зарплат, є, – каже Кухта. – Є великий попит на висококваліфікованих фахівців. До того ж, триває конкуренція з Польщею і Чехією за робочу силу, цей фактор також не варто недооцінювати".

У той же час Кущ уточнює, дані щодо зарплат, які наводить Держстат, охоплюють лише близько 30% населення, що працює. Це – штатні співробітники, які працюють у більш високооплачуваних сферах із великою конкуренцією за фахівців. Саме їхні зарплати будуть далі зростати.

Якщо ж брати не середній, а медіанний розрахунок зарплати, то він, за підрахунками Куща, становить від 8 до 9 тис. грн. Значить, велика кількість людей зараз отримують зарплату на рівні мінімальної, або лише трохи вищу. Це співробітники сфер, які не вимагають високої кваліфікації, тих, де працівники самі конкурують за вакансії. Ось доходи цих, менш забезпечених верств населення, рости не будуть.

"У секторі послуг, у низькооплачуваних секторах економіки, на жаль, зарплати будуть у замороженому стані" , – підсумував Кущ.

На думку ж Несходовського, фактор, який вплинув на загальне зростання зарплат у першому півріччі, а саме підвищення мінімальної зарплати і зарплат бюджетників, уже себе вичерпав. Тому реальні зарплати, за його словами, восени рости практично не будуть:

"З огляду на загальну економічну ситуацію, я вважаю, що темпи зростання реальних зарплат повністю зупиняться, а може навіть покажуть "мінус" порівняно з минулим роком. До всього, високий рівень інфляції поглинає зростання зарплат".

Сповільниться інфляція?

Раніше в НБУ спрогнозували на осінь пік зростання інфляції. У липні вона вже виросла до 10,2%. Правда, за підсумками року повинна сповільнитися і вийти на показник у 9,6%.

Прогноз Київської школи економіки більш оптимістичний: 8,7% на кінець року.

"Наші макроекономісти вважають, що ціни на сировинні товари дещо скоригуються, а з ними й інфляція, – каже Кухта. – Подивимося. Протягом останніх кількох тижнів ціни на більшості сировинних ринків упали. Загалом корекція сировинних товарів є".

Несходовський також упевнений, що темпи зростання інфляції більше не будуть рости найближчим часом, адже зовнішні та внутрішні чинники, які на неї впливають, вже себе вичерпали:

"Основним фактором зростання цін на початку 2021-го була ситуація на зовнішніх ринках. Це призвело до того, що експортоорієнтовані товари, такі як соняшникова олія, цукор та інші, почали рости в ціні. Цей фактор зараз не діє. Внутрішній фактор – зростання зарплат, також вичерпаний. Єдиний інфляційний фактор зараз – зростання вартості електроенергії для непобутових споживачів. Але я вважаю, що за рівень 10% ми не вийдемо".

Через "нависле" над нами чергове посилення карантину точно сказати, що буде з економікою цієї осені, – не просто. Тому прогнози експертів часто різняться. Загалом економічна ситуація в Україні залишається складною. Ми досить повільно відновлюємося після коронакризи. Наша економіка вже не має того запасу міцності, на якому ми пройшли 2020-й. Тому черговий локдаун може вдарити по нас досить болісно.