Порошенко розповів, куди потрібно направити гроші МВФ

Гроші, отримані від МВФ як допомога під час пандемії, мають бути спрямовані не на розкрадання, а на соціальний захист громадян – у першу чергу військових та пенсіонерів, повідомляє Обозреватель.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу на форумі "Від фундаменту державності до України майбутнього" у Харкові, пише "Європейська Солідарність﻿".

"Кошти, які ми отримали зараз 2,7 мільярди доларів від МВФ – це не підтримка України у зв’язку з виконанням якихось програм, це подарунок. Подарунок всьому світу у вигляді 600 мільярдів для того, щоб полегшити вихід з кризи. Куди спрямувати ці гроші? Ми вивчили досвід декількох країн Європи, в тому числі Польщі. Ми в понеділок виходимо з ініціативою, яка називається "Тринадцята пенсія" , – говорить Порошенко.

Петро Порошенко. Джерело: Eurosolidarity.org

"Тринадцята пенсія тим пенсіонерам України, яким всупереч закону не індексувалися пенсії у зв’язку зі зростанням цін. У нас же закон чітко передбачає: ціни ростуть – пенсія має підвищитися рівно настільки ж для захисту споживчого рівня життя пенсіонера. Цього не роблять. Пенсіонерів зробили біднішими. Тому всі, у кого пенсія нижче середньої, мають в листопаді отримати тринадцяту пенсію" , – пояснює Порошенко.

"Другий напрямок – армія. У 2018-му році, коли ми завершували програму підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, середня заробітна платня військовослужбовців у Зоні Операції Об’єднаних Сил на 60% була більша середньої заробітної плати в країні. Зараз – на 27% менше" , – констатує Петро Порошенко.

"Ми маємо негайно за рахунок цих коштів підвищити рівень грошового забезпечення українських військовослужбовців. Це буде справжня шана і повага, бо Збройні сили України користуються найбільшою повагою населення України" , – зазначає п’ятий президент.

Порошенко також зауважив, що у ЗСУ наразі є значні затримки з виплатою грошового забезпечення. Лідер "Європейської Солідарності" звернувся до влади з вимогою негайно погасити ці борги перед захисниками України.