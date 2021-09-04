Екологиня попередила про зміни клімату в Україні

Кліматичні зміни в Україні вже через 10 років можуть стати незворотними, якщо не вжити негайних заходів, повідомляє Украина 24.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок Вихідний﻿﻿" на телеканалі "Україна 24" розповіла віце-президентка Професійної асоціації екологів Валерія Заружко. На запитання, що в Україні може свідчити про зміни клімату, Заружко відповіла:

"Ми бачили це на власні очі, коли 19 липня за півгодини випала аномальна кількість опадів, яка зазвичай відбувається протягом місяця. Це вже свідчить про те, що ми бачимо величезні зміни клімату вже в Україні вже сьогодні. Ми маємо про це подумати, тому що часу лишається обмаль. За прогнозами експертів, якщо зміни не відбудуться до 2030 року, то, нажаль, процеси будуть незворотними".

Водночас, екологиня зазначила, що робити зміни не запізно:

"Є зміни, які треба робити на державному рівні – запровадження методів циркулярної економіки, які вже запроваджені в європейських країнах. Саме це надасть нам можливість не використовувати наші природні ресурси, а використовувати сировину, яка була вже використана раніше, тобто беремо вторинну сировину і використовуємо її в нових продуктах. Це перший рівень. По-друге, ми маємо зменшити викиди у повітря. Над цим вже працюють, в нас є нацплан по скороченню викидів в повітря, який був підписаний в рамках угоди про асоціацію з ЄС, але, на жаль, не виділені кошти на фінансування цієї програми".

Також Заружко наголосила на необхідності підвищення рівня екологічної свідомості громадян: