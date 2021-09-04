У Палаці незалежності вивісили картину з Лукашенко

В офіційній резиденції незаконно обраного президента Білорусі в Мінську вивісили картину з Олександром Лукашенко. На ній він зображений з автоматом у руках разом зі своїм 15-річним сином Миколою, повідомляє Обозреватель.

Відповідне фото опублікували в Telegram-каналі "Пул Первого". Картину подарували президенту 30 серпня на його 67-й день народження.

Автор твору, за словами Лукашенка, дочка одного зі співробітників його служби безпеки, пише Daily Storm﻿. Президент назвав той день важливим моментом у своєму житті і сказав, що картина йому сподобалася.

Нагадаємо, фото Лукашенка з автоматом у руках на тлі Палацу незалежності з'явилося рік тому. Тоді після виборів президента в Білорусі спалахнули масові акції протесту. Місцеві ЗМІ опублікували запис, де Лукашенко стоїть з автоматом Калашникова в руках. 23 серпня 2020 року він прилетів у резиденцію на вертольоті разом зі своїм сином, який був також озброєний. Президент вийшов до силовиків, подякував їм і пообіцяв "розібратися" з протестувальниками.

Картина Лукашенка з автоматом. Джерело: Telegram-канал "Пул Первого"

Картину подарувала служба безпеки. Джерело: Telegram-канал "Пул Первого"