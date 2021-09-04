В Одесі побудують найбільшу в Україні мечеть

В Одесі дано старт будівництву мечеті з мінаретом, повідомляє УНИАН.

Як передає кореспондент, церемонія пройшла вчора на місці будівництва майбутньої Соборної мечеті - на вулиці Балківській.

На урочистості прийшли представники мусульманських громад, місцевої влади та дипломатичного корпусу Індонезії, Ірану, Іраку.

На місці будівництва закладена капсула з посланням нащадкам і оголошено про початок будівельних робіт.

Ділянка, виділена під мечеть, - приблизно 0,24 га, площа будівлі - близько 1,2 тис. кв. метрів. Величина купола - 28 метрів, згідно з проектом, мечеть буде включати чотири вежі і 22-метровий мінарет. Поруч буде адміністративна будівля громади, яку з'єднають з основним спорудою підземним переходом.

Як зазначив імам Одеси шейх Ільяс Умаров, передбачається, що мечеть вміщатиме понад 1 тис. вірян. Вона стане однією з найбільших культових споруд такого роду в Україні.

Одеська мусульманська громада - одна з найчисленніших в Україні.