Тренера ФК "Олімпія" довічно дискваліфікували

Головний тренер футбольного клубу "Олімпія" з смт Савинці на Харківщині Олександр Кулик дискваліфікований довічно, повідомляє Обозреватель.

Кулик під час матчу з "Вовчанськом" у 2-му турі Кубка України напав на головного арбітра Ростислава Дубину.

Олександр Кулик (в центрі). Джерело: ФК Олімпія

Також дворічну дискваліфікацію отримав капітан "Олімпії" Едуард Богомаз.

Сам Кулик про покарання дізнався від преси, заявивши, що його ніхто в КДК не викликав і якщо інформація підтвердиться, він буде оскаржувати це рішення.

Олександр Кулик. Джерело: ФК Олімпія

Нагадаємо, що поєдинок завершився мінімальною перемогою гостей (0: ), при тому, що гол був забитий на 80-й хвилині з пенальті.

Арбітру довелося тікати від натовпу гравців. Джерело: кадр з відео

Відразу після фінального свистка футболісти "Олімпії", які вилетіли з Кубку, почали пред'являти головному арбітру претензії.

Інцидент стався після фінального свистка. Джерело: кадр з відео

Один з гравців напав на суддю ззаду і схопив його за шию.