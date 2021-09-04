Тренера ФК "Олімпія" довічно дискваліфікували
Головний тренер футбольного клубу "Олімпія" з смт Савинці на Харківщині Олександр Кулик дискваліфікований довічно, повідомляє Обозреватель.
Кулик під час матчу з "Вовчанськом" у 2-му турі Кубка України напав на головного арбітра Ростислава Дубину.
Також дворічну дискваліфікацію отримав капітан "Олімпії" Едуард Богомаз.
Сам Кулик про покарання дізнався від преси, заявивши, що його ніхто в КДК не викликав і якщо інформація підтвердиться, він буде оскаржувати це рішення.
Нагадаємо, що поєдинок завершився мінімальною перемогою гостей (0: ), при тому, що гол був забитий на 80-й хвилині з пенальті.
Відразу після фінального свистка футболісти "Олімпії", які вилетіли з Кубку, почали пред'являти головному арбітру претензії.
Один з гравців напав на суддю ззаду і схопив його за шию.