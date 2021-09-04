У Києві гасили пожежу в сауні бізнес-центру

В ході проведення рятувальниками розвідки з ліфтової кабіни вдалося врятувати дитину, який був заблокований, повідомляє Кореспондент.

У Києві рятувальники ліквідували пожежу в сауні бізнес-центру в Дарницькому районі. Ніхто не постраждав, повідомляє ГСЧС в суботу, 4 вересня.

Так, о 18:18 надійшла інформація л пожежі в Дарницькому районі по вул. Лариси Руденко, 6 А в приміщенні восьмого поверсі бізнес-центру Колізей. Вогонь поширився на покрівлю площею близько 100 кв. м.

"О 19:22 пожежа в приміщенні сауни фітнес-центру і частково покрівлі бізнес-центру локалізована на площі 100 кв. О 19:30 - ліквідовано. Жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

В ході проведення рятувальниками розвідки між 7 і 8 поверхами з ліфтової кабіни вдалося врятувати дитину (2005 р.н.), який був заблокований.

До гасіння залучено 40 осіб та дев'ять одиниць техніки ГСЧС.