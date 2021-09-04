Україна зіграла внічию з Францією у відборі на ЧС-2022

Збірні України та Франції знову розписали нічию у відборі на Чемпіонат світу-2022. На супер-гол від Миколи Шапаренка французи відповіли результативним ударом Антоні Марсіаля — 1:1, повідомляє Деловая столица.

Матч пройшов на НСК "Олімпійський".

Початок матчу був за українцями. Вже на перших хвилинах підопічні Петракова створили два напівмоменти-спершу Яремчук майже обіграв захисника в штрафному французів, перебуваючи на забійній позиції, а потім Ярмоленко пробивав метрів з 20-ти неробочою правою ногою, але мʼяч пройшов вище.

Домоглися свого українці лише під кінець першої половини. Спершу збірну від пропущеного голу врятував Пʼятов, відбивши удар Марсіаля, який вийшов майже сам на сам з кіпером українців. А вже у наступній атаці Яремчук виграв боротьбу на фланзі у Кімпембе, протягнув мʼяч і прострілив у штрафну. Зума на частку секунди випередив Ярмоленка, вибив мʼяч за лінію штрафного майданчика, звідки з ходу прямо в "девʼятку" розрядив "гармату" Шапаренко — 1:0.

Проте відразу ж на старті другої половини французи рахунок зрівняли. Рабіо на 50-й хвилині виграв верхову боротьбу в штрафному збірної України після флангового навісу, мʼяч відлетів до Марсіаля, який з декількох метрів пробив Пʼятова — 1:1.

На 67-й хвилині французи знову мали відмінний шанс після удару головою від Зума, який виграв "другий поверх" після розіграшу штрафного. Проте мʼяч пролетів вище воріт Пʼятова.

Ще через 10 хвилин французи відверто пробачили українців. Бензема виграв боротьбу в штрафному майданчику у Забарного і Кривцова, скинув мʼяч на Діабі, який метрів з семи пробив у штангу.

У підсумку чергова нічия для України — вже пʼята у цьому відборі.

Після сьогоднішнього дня "жовто-сині" опустилися на третє місце — Україну обійшла Фінляндія, яка обіграла Казахстан. До того ж у фінів на два матчі зіграно менше, але вони жодного разу не грали з Францією, тоді як Україна обидва матчі з чинними чемпіонами світу вже провела. До завершення відбору підопічні Петракова проведуть ще три матчі — два проти Боснії і один проти Фінляндії.

Нагадаємо, у попередньому виїзному матчі збірна України не змогла втримати перемогу проти національної команди Казахстану. Поєдинок завершився з рахунком 2:2.