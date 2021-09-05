Кабмін планує спростити умови роботи підприємців

Кабінет Міністрів активізує роботу в сфері дерегуляції для спрощення умов роботи підприємців, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Уже є перші результати роботи міжрегіональної групи з дерегуляції: переглядів понад 3,5 тисячі регуляторних актів, з яких було скасовано майже половину - 1636 документів", - зазначив глава уряду.

За його словами, це акти, пов'язані з регіональною специфікою, які обтяжували підприємцям роботу.

Шмигаль зазначив, що на цьому тижні створили міжвідомчу робочу групу, яка до кінця року повинна показати аналогічний результат і прибрати сотні штучних бар'єрів для роботи українського бізнесу.