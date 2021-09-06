Знайдено "ахілесову п'яту" ракових клітин: вчені розповіли, як зупинити ріст пухлини

Міжнародна група вчених на чолі з канадськими фахівцями відкрила фермент NFS1, здатний захищати ракові клітини від загибелі за нестачі кисню. Припинення його вироблення може уповільнити або зупинити зростання пухлини, повідомляє Обозреватель.

Результати своєї роботи дослідники опублікували в журналі Science Advances. Відзначається, що для росту пухлини потрібне активне кровопостачання для надходження кисню, з чим часто виникають проблеми. Через його нестачу в ракових клітинах накопичується кислота, від якої вони позбавляються за допомогою регулятора кислотності CAIX. Так, вони адаптуються до лікування, внаслідок чого активно ростуть і починаю метастазувати в інші органи.

Вчені провели експерименти на мишах і встановили, що NFS1 допомагає у виробленні CAIX, а без нього клітина може просто загинути. Тепер необхідно знайти засіб, який міг би уповільнити або зупинити вироблення NFS1, це зробило б лікування раку набагато ефективнішим.

Раніше ці вчені вже відкрили подібне – це з'єднання SLC-0111. Було встановлено, що воно успішно бореться, з пухлинами грудей, мозку, підшлункової залози, однак загрожує серйозними побічними ефектами, оскільки однаково атакує як ракові клітини, так і здорові. Тому необхідно розробити більш прицільний засіб, який завдавав би організму мінімум шкоди.

Вчені зі США відкрили імунний фермент, який відповідає за генетичні зміни при онкологічних захворюваннях і сприяє стрімкому розвитку раку. Він відіграє значну роль в імунній системі людини і захищає клітини організму від розмноження вірусів. Однак намагаючись атакувати ракові клітини безпосередньо, цей фермент провокує виникнення генетичних мутацій і сприяє розвитку цієї самої пухлини.