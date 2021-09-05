Розкрито спосіб знизити ризик смерті від всіх причин

Американські медики з'ясували, що у людей, які роблять 7000 кроків в день і більше, менше ризик смерті від всіх причин, ніж у людей, які ходять менше, повідомляє Лента.Ру.

Результати дослідження розкриті в JAMA Network Open.

Вчені на чолі з Мерседес Карнетон з Північно-Західного університету провели дослідження серед 2110 жінок і чоловіків у віці від 38 до 50 років. Дослідження почалося в 1985 році.

У 2005-2006 роках учасників дослідження попросили надягати акселерометр на стегно кожен день протягом тижня, щоб виміряти рівень фізичної активності. Після цього фахівці підрахували середню кількість кроків і на основі цих даних розділили людей на три групи.

У першій групі були люди з низьким рівнем фізичної активності. Вони робили в середньому менш як 7000 кроків в день. У другій - люди із середнім рівнем фізичної активності - 7000-9999 кроків в день, а в третій ті, хто проходив понад 10 000 кроків на день. Спостереження велося за учасниками до 2018 року, реєструючи все смерті.

В результаті фахівці з'ясували, що ризик смерті від всіх причин в групі учасників з високим і середнім рівнем фізичної активності був значно нижче в порівнянні з учасниками, чий рівень фізичної активності був низьким. При цьому статистично значущою зв'язку між кількістю кроків за хвилину і смертністю не виявилося.

Крім того, в групі людей з незначною фізичною активністю було більше учасників з серцево-судинними захворюваннями та діабетом. Також фізична активність також виявилася пов'язана з високим когнітивними здібностями в літньому віці.

Раніше дослідники зі Швеції з'ясували, що скринінгове дослідження на фібриляцію передсердь може знизити ризик інсульту, сильної кровотечі і смерті. В учасників, які пройшли скринінгове обстеження, фібриляцію передсердь виявляли частіше. 31,9 відсотка осіб з цієї групи зазнали інсульт, сильна кровотеча або померли.