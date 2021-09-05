В Україні знайшли житло людини, якому 30 тисяч років

На стоянці Миру під Запоріжжям виявили останки одного з найдавніших будинків за всю історію періоду середнього і верхнього палеоліту. Стоянка розташована в долині річки Дніпро, в 15 км від Запоріжжя, і була заселена між 32 і 31 тисячами років тому, повідомляє Обозреватель.

Як розповів Вадим Степанчук з Інституту археології Національної академії наук України, вона має схожі риси з справжніми житловими будинками. Він описав стоянку в журналі L'Anthropologie.

Загальна площа житла, за словами вченого, 14,5 квадратних метра, воно має круглу форму. Він припустив, що, ймовірно, йдеться про "подвійне" житло: зовнішнє – грубої сферичної форми, а також "вписане" в нього внутрішнє, менше за розміром.

Розкопки на стоянці Миру. Джерело: L'Anthropologie

Така форма споруди дійсно могла бути, вважає вчений, оскільки для цих районів характерні холоди – клімат 31 тисяч років тому тут був холодним, а місцевість – безлісою. Через часті вітри житла на відкритій місцевості вимагали надійного захисту.

Так, житло, як описав Степанчук, поділялося на дві зони: у передній (вхідній) перебували понад третини всіх виявлених крем'яних наконечників, більше половини знарядь, майже всі підвіски із зубів і кістяні предмети з гравіруванням, а також людський зуб, зламана кістяна голка і фрагменти бурштину.

Місцезнаходження археологічної пам'ятки. Джерело: L'Anthropologie

Крім того, як йдеться у матеріалі, там також знаходилися 54 тисячі артефактів, 97% з яких – побічні продукти виготовлення знарядь праці.

Для будівництва житла стародавні люди, мабуть, використовували сосну, з огляду на її рясні залишки в культурному шарі.

Археолог, спираючись на етнографічні аналогії, припускає, що споруда могла бути схожоб на азіатську юрту. А на місці самого житла грунт з характерними слідами тривалого проживання. Там виявили останки кісток тварин, на яких полювали мисливці.