У SpaceX назвали дату старту цивільного Crew Dragon

Екіпаж Inspiration 4 складається з чотирьох осіб. Ніхто з них не є професійним астронавтом, повідомляє Корреспондент.

В американській компанії SpaceX визначилися з датою старту першої громадянської космічної місії на кораблі Crew Dragon. Місія Inspiration 4, в рамках якої на орбіту вирушать чотири людини, стартує 15 вересня, повідомлено на сайті програми.

Екіпаж Inspiration 4 складається з бізнесмена і ініціатора місії Джареда Айзекмана, дослідниці Сіан Проктор, лікаря Гейлі Арсено й інженера Кріса Семброського. Ніхто з них не є професійним астронавтом.

Екіпаж готували до польоту з березня 2021 року. Астронавти прибудуть на космодром 9 вересня.

Тривалість космічного польоту три доби.

Додамо також, що SpaceX зібрала найбільшу ракету Starship. Загальна довжина ракети 120 метрів. Компанія працює над своїм дітищем не перший рік і за цей час випробувала кілька прототипів.