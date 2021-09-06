Лікар назвал перші симптоми отруєння грибами
Будь-які гриби не рекомендується вживати дітям до 12 років, вагітним жінкам та людям похилого віку. У разі отруєння грибами не слід займатися самолікуванням, повідомляє Обозреватель.
Такі симптоми, як задуха, марення, відчуття холоду в руках і ногах мають насторожити. Про це розповіла лікарка-гастроентерологиня Світлана Скибало.
За словами медикині, симптоми отруєння грибами можуть бути подібні до симптомів харчового отруєння. Це болі в животі, діарея, підвищення температури тіла.
"З того, що характерно для інтоксикації грибами – може бути відчуття задухи, відчуття холоду в руках і ногах, тому що кров може відходити від кінцівок. Може бути марення, галюцинації, головні болі", – додала вона.
"Симптоми отруєння грибами можуть варіюватися у термінах. Вони можуть виникнути як того ж дня, за кілька годин після того, як людина з’їла гриб, так і найближчі 2-3 дні. Тому іноді важко сказати, чи саме гриби спричинили отруєння", – зауважила лікарка.
Вона наголосила, що у разі отруєння грибами не можна зволікати і займатися самолікуванням. Слід негайно звернутися по медичну допомогу. Якщо ж вона не може бути надана швидко, слід зробити промивання шлунку і прийняти сорбент, наприклад, активоване вугілля.
Медикиня також озвучила категорії людей, яким гриби вживати не рекомендується:
- Діти до 12 років.
- Вагітні жінки.
- Жінки, які годують груддю.
- Люди похилого віку.
- Люди із послабленим імунітетом.
- Хворі, особливо з захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Для таких вживання грибів протипоказане.
"Основні рекомендації щодо приготування грибів – якщо відварювати, то до півгодини, то не менше трьох разів, щоразу змінюючи воду. Якщо ви впевнені, що гриб дійсно їстівний. Якщо є будь-які, навіть найменші сумніви щодо гриба, необхідно його викинути, не намагатися щось з ним зробити", – попередила медикиня.