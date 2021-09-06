Лікар назвал перші симптоми отруєння грибами

Будь-які гриби не рекомендується вживати дітям до 12 років, вагітним жінкам та людям похилого віку. У разі отруєння грибами не слід займатися самолікуванням, повідомляє Обозреватель.

Такі симптоми, як задуха, марення, відчуття холоду в руках і ногах мають насторожити. Про це розповіла лікарка-гастроентерологиня Світлана Скибало.

За словами медикині, симптоми отруєння грибами можуть бути подібні до симптомів харчового отруєння. Це болі в животі, діарея, підвищення температури тіла.

"З того, що характерно для інтоксикації грибами – може бути відчуття задухи, відчуття холоду в руках і ногах, тому що кров може відходити від кінцівок. Може бути марення, галюцинації, головні болі" , – додала вона.

"Симптоми отруєння грибами можуть варіюватися у термінах. Вони можуть виникнути як того ж дня, за кілька годин після того, як людина з’їла гриб, так і найближчі 2-3 дні. Тому іноді важко сказати, чи саме гриби спричинили отруєння" , – зауважила лікарка.

Вона наголосила, що у разі отруєння грибами не можна зволікати і займатися самолікуванням. Слід негайно звернутися по медичну допомогу. Якщо ж вона не може бути надана швидко, слід зробити промивання шлунку і прийняти сорбент, наприклад, активоване вугілля.

Медикиня також озвучила категорії людей, яким гриби вживати не рекомендується:

Діти до 12 років.

Вагітні жінки.

Жінки, які годують груддю.

Люди похилого віку.

Люди із послабленим імунітетом.

Хворі, особливо з захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Для таких вживання грибів протипоказане.