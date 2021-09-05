Курс валют НБУ на 5 вересня

Курс валют НБУ на 5 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в неділю, 5 вересня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 4 вересня, залишається стабільним на рівні 27.02 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 5 вересня 2021 року.

Курс євро залишається стабільним на рівні 32.01 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 5 вересня 2021 року.

Курс рубля не змінився і залишається на рівні 3.71 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 5 вересня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 37.26 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 5 вересня 2021 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс склав 29.49 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 5 вересня 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 7.10 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 5 вересня 2021 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 27.024700
EUR Євро 32.006700
RUB Рубль 0.371120
GBP Фунт стерлінгів 37.260300
CHF Швейцарський франк 29.491700
PLN Польський злотий 7.100200
Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics