Курс валют НБУ на 5 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в неділю, 5 вересня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 4 вересня, залишається стабільним на рівні 27.02 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 5 вересня 2021 року.

Курс євро залишається стабільним на рівні 32.01 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 5 вересня 2021 року.

Курс рубля не змінився і залишається на рівні 3.71 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 5 вересня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 37.26 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 5 вересня 2021 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс склав 29.49 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 5 вересня 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 7.10 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 5 вересня 2021 року.