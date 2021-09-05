Курс валют НБУ на 5 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в неділю, 5 вересня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 4 вересня, залишається стабільним на рівні 27.02 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 5 вересня 2021 року.
Курс євро залишається стабільним на рівні 32.01 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 5 вересня 2021 року.
Курс рубля не змінився і залишається на рівні 3.71 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 5 вересня 2021 року.
Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 37.26 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 5 вересня 2021 року.
Швейцарський франк не змінився, і його курс склав 29.49 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 5 вересня 2021 року.
Польський злотий не змінився, і його курс склав 7.10 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 5 вересня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.024700
|EUR
|Євро
|32.006700
|RUB
|Рубль
|0.371120
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.260300
|CHF
|Швейцарський франк
|29.491700
|PLN
|Польський злотий
|7.100200