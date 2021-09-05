У НАТО закликали забути про ідею армії Євросоюзу
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтебнерг не підтримав ідею створення єдиної армії Європейського союзу як альтернативи НАТО, повідомляє Новое время.
Столтенберг зазначив, що Канада, США й Туреччина є, нарівні з іншими країнами, ключовими учасниками НАТО.
"Я вітаю європейські зусилля в області забезпечення оборони, проте щось подібне ніколи не зможе замінити НАТО. Крім того, необхідно гарантувати, що Європа та Північна Америка будуть триматися разом. Будь-яка спроба послабити зв'язок Північної Америки та Європи не тільки послабить НАТО, але й роз'єднає Європу. Частково справа в грошах, так як 80% наших оборонних витрат припадає на союзників, які не є членами ЄС", - заявив Столтенберг.
У 2018 році президент Франції Еммануель Макрон вперше заявив, що для захисту Європи від Росії, Китаю й навіть США, необхідно створити загальноєвропейську армію. Пізніше президент ще кілька разів закликав повернутися до цієї ідеї.
Тодішній президент США Дональд Трамп назвав таку пропозицію "вельми образливою".