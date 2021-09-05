Кличко виступив на агітаційному заході ХДС в Німеччині

Мер Києва Віталій Кличко у суботу, 4 вересня, взяв участь у партійному заході молодіжного крила керівної партії Німеччини Християнсько-демократичного союзу (ХДС) в Ганновері. За три тижні у країні мають відбутися парламентські вибори, повідомляє Новое время.

На передвиборчих заходах у Німеччині дуже рідко з’являються іноземні політики. Кличка, імовірно, запросили як колишнього знаменитого боксера, який своєю участю допоміг би кандидату в канцлери від ХДС Арміну Лашету покращити рейтинг серед молоді.

Окрім того, Кличко багато років жив у Гамбургу й особисто знайомий із чинною канцлеркою Ангелою Меркель, яка є лідеркою країни вже 16 років, не планує висувати свою кандидатуру знову і бачить своїм наступником Лашета.

У своєму виступі мер Києва говорив про Україну, згадував російську агресію на Донбасі та бажання країни стати членом Євросоюзу. Зазначається, що він жодного разу не закликав голосувати за лідера ХДС, а тільки згадав, як тренер у Німеччині радив йому зібрати команду «найкращих». Коли Кличка попросили дати пораду ХДС на виборах, він сказав: "Найкращий захист — це напад".

Сам Лашет не чув промови Кличка, а коли пізніше з’явився на трибуні під час власного виступу жодного разу не згадав про Україну.