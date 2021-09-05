Що може відволожитися в автомобілі в сиру погоду

Підвищена вологість повітря непокоїть не лише людей – техніці вона теж не йде на користь. З настанням осені треба бути готовим до того, що автомобіль може раптом "відсиріти", повідомляє 24 Канал.

Вологе повітря справді становить певну небезпеку для техніки, адже воно доставляє до усіх вузлів – в тому числі і глибоко в всередину – таку небажану воду. Марно вживати особливих захисних заходів, оскільки повністю герметизувати всі системи майже неможливо.

Якщо туман тримається протягом дня, волога атмосфера може почати впливати на автомобіль

Але власникам автомобілів (особливо не нових) корисно буде знати слабкі місця, де найбільш ймовірні прояви відсиріння. Крім того, деякі з цих точок за бажання можна превентивно усунути.

Інтер’єр

Якщо в салоні є умови для накопичення вологи, оббивка та пластикові деталі можуть вкритися пліснявою. Не тримайте в салоні непотрібний одяг та ганчір’я, і частіше провітрюйте його.

Електричні з’єднання

Якщо на колодках дротів зіпсовані гумові ущільнювачі, старі, з пилом і брудом роз’єми можуть окислитися – і це нерідко стає причиною великого клопоту. Гумки треба заміняти або змащувати, бруд – видувати повітрям, вологу – сушити універсальними аерозольними препаратами.

На фото – пліснява, якій дали багато часу на розвиток. Зазвичай водій відразу помічає, що кермо липке на дотик та має світлі плями

Дроти свічок запалювання

Високовольтні дроти, які з’єднують свічки бензинового двигуна з котушкою запалювання, є сьогодні не на кожній машині. Якщо ці дроти старі, волога різко погіршує їхню працездатність: двигун працює з перебоями.

Вимикачі

Спрацьовані контакти вимикачів в салоні від сирості окислюються і не забезпечують належного проходження струму. Буває, на надмірну сирість реагує навіть охоронна система – трапляються її помилкові спрацювання. Рецепт боротьби – аналогічний попередньому пункту.

Витік струму поверхнею вологих високовольтних дротів зі старою ізоляцією – одна з причин проблем запалювання на немолодих двигунах

Електроніка

Електронні модулі з пошкодженнями корпусу і з’єднувальних роз’ємів від надмірної вологи можуть працювати некоректно або вийти з ладу. Власникам дуже немолодих машин, ізоляція в яких геть постарішала, варто слідкувати за зовнішнім станом електронних блоків, незалежно від того, де саме вони розташовані.

Гальма

Гальмівна рідина вбирає в себе вологу з повітря. Високий вміст вологи знижує температуру кипіння гальмівної рідини, і після інтенсивних уповільнень машина може залишитися без гальм. Якщо волога погода трапляється часто, якість рідини треба контролювати щороку.

Корозія на кузові дещо прискорює свій розвиток у вологій атмосфері.

Корозія

Кузов з наявними вогнищами корозії у вологій атмосфері іржавіє подвоєними темпами. Намагайтеся підтримувати машину у такому стані, щоб вогнищ корозії у ній не було – тоді зайва волога в повітрі буде їй байдуже.

Рекомендація:

У доглянутого автомобіля з чистим, прибраним салоном і не захаращеним багажником менше ймовірності стати розплідником плісняви. Приблизно те саме можна сказати і про технічний бік справи: якщо ущільнення роз’ємів проводки у доброму стані, критичне окислення їм не загрожує і автомобіль не втратить здатність рухатись. Це ще один аргумент на користь того, щоби підтримувати у доброму стані навіть не дуже молодий автомобіль.