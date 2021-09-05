Портрет Лукашенко з автоматом повісили в Палаці незалежності в Мінську

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що серед подарунків на день народження в кінці серпня отримав картину, яку написала дочка одного зі співробітників Служби безпеки республіки. На картині зображений Лукашенко з автоматом в руках, повідомляє Кореспондент.

Як повідомив провладний Telegram-канал "Пул первого", картину виставили в Палаці незалежності.

На картині зображений момент, коли Лукашенко в серпні минулого року під час багатотисячної акції протесту в Мінську прилетів на вертольоті у свою резиденцію з автоматом в руках. Його супроводжував озброєний молодший син Микола.

Пізніше Лукашенко пояснив появу в такому вигляді тим, що його прессекретар і охорона побоювалися снайперського вогню, коли той здійснював обліт Мінська на вертольоті під час протестних акцій.

"Я бігав з Колею з автоматом" , - описав Лукашенко сюжет картини, додавши, що "це такий був важливий в моєму житті момент".