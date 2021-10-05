Головні убори осінь-зиму 2021

Безперечно аксесуари завершують образ і піднімають будь-який лук на новий рівень стилю, тому головні убори завжди повинні у вас бути. Стиліст Росіна Трач розповіла, які головні убори будуть в тренді восени-взимку, повідомляє УНИАН.

Модні панами 2021

Так, літо пройшло, а панамки залишилися! Хутряні, шкіряні, плетені з грубої в'язки, ангорові - чого тільки не придумають дизайнери, щоб оновити такий, здавалося б, звичайний аксесуар. Модниці з радістю підхопили цю ідею і тепер бути стильним і в теплі легко.

Модні кепі 2021

Він б'є всі рекорди комбінаторики. Його носять практично з усім і це виглядає дуже свіжо і актуально. Особливо він хороший в образах, де є хоча б один елемент класичного стилю. Дуже затишно і по-осінньому виглядають кепі в бежево-пастельних відтінках у велику клітку.

Модні шапки 2021

Так, шапки будуть завжди з нами. У цьому сезоні вони в тренді всякі: і з помпонами, і звичайні, і подовжені. Головне правило стилю говорить - "стиль в контрасті", тому поєднуємо їх з речами, іншими за стилем, за фактурою і обсягом. Тут головне, щоб шапка підкреслювала красу обличчя.

Модні капелюхи 2021

Найпростіший і нічим не видатний образ капелюх здатен витягнути і зробити максимально ефектним. Цього у нього не відняти. Як самодостатній і акцентний елемент вона підбирається дуже ретельно: враховується колір, висота, ширина полів і форма. І все! Ви його навіть можете зробити своєю індивідуальною і впізнаваною фішкою.

Модні берети 2021

Асоціація з Францією і художниками поступово розчиняється і берети стають улюбленими головними уборами зірок стріт стайлу. Ними завершують найрізноманітніші стильові рішення і настрої, але що залишається незмінним - це невловимий їх шарм і жіночність, витонченість і аристократизм.