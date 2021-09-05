Дуров закликав користувачів "очистити розум" від Netflix і TikTok

Творець соцмережі "Вконтакте" і месенджера Telegram Павло Дуров заявив про шкоду надлишку цифрових розваг. На його думку, захоплення серіалами Netflix і соцмережею TikTok шкодить креативності людини, повідомляє УНІАН.

Свою точку зору Дуров виклав у Telegram-каналі.

"Подібно до того, як наш фізичний стан залежить від того, чим ми харчуємося, наш ментальний стан залежить від якості інформації, яка споживається нашим мозком...

На жаль, більшість людей вважають за краще живити свій мозок не реальними фактами, які можуть допомогти нам змінити світ, а випадковими серіалами з Netflix та відео з TikTok. На глибинному рівні, наш мозок не може відрізнити вигадку від реальності, тож розмаїття цифрових розваг завантажує нашу підсвідомість рішенням неіснуючих проблем" , - пояснив він.

Дуров закликав користувачів "очистити розум" від непотрібного контенту з інтернету.